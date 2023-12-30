Утверждена Стратегия развития Национального депозитарного центра Азербайджана

Утверждена Стратегия развития Национального депозитарного центра (НДЦ) на 2024-2026 годы, разработанная при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Как отмечается, НДЦ в очередной стратегический период нацелен на трансформацию в организацию, обладающую передовым корпоративным управлением и информационной безопасностью, предоставляющую широкий спектр услуг и имеющую эффективную операционную структуру. В рамках стратегии предполагается адаптация деятельности НДЦ к передовому международному опыту и создание устойчивой постторговой инфраструктуры с целью поддержки эффективного функционирования и роста рынков капитала в Азербайджане.

НДЦ как некоммерческое юридическое лицо, учрежденное ЦБА, является одним из ведущих финансовых институтов страны как депозитарная организация, осуществляющая хранение ценных бумаг, регистрацию прав собственности на них и постторговые расчеты по ценным бумагам. Как передовая и эффективная организация, которая будет способствовать стабильности финансового сектора, НДЦ нацелена на будущее, в котором участникам рынка будет предоставлен выход к доступным, ответственным и инновационным услугам, говорится в сообщении ЦБА.

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