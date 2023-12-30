https://news.day.az/economy/1626389.html Ввозимый в Азербайджан лук будет облагаться пошлиной
Ввозимый в Азербайджан лук будет облагаться пошлиной
Со следующего года ввозимые в Азербайджан лук-шалот и другие виды лука будут облагаться 15-процентной таможенной пошлиной.
Как сообщает Day.Az, Кабинет Министров внес соответствующие изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".
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