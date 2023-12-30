Эти напитки освобождены от пошлины

- еще на 2 года

Ввозимые в Азербайджан свежие или охлажденные томаты, огурцы, корнишоны, столовый виноград, яблоки для производства сидра, груши, незамороженный апельсиновый сок с показателем Брикса не более 20, прочие соки из цитрусовых с содержанием сахара или без него, содержащие и не содержащие сахар неферментированные и безалкогольные фруктовые соки, содержащие сахар или не содержащие сахара другие томатные соки, виноградные и яблочные соки, напитки с содержанием овощей и фруктов, энергетические напитки на основе фруктовых и овощных соков освобождены от таможенной пошлины еще на 2 года.

Как сообщает Day.Az, Кабинет Министров внес соответствующие изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".

Таким образом, этот период, истекавший 31 декабря этого года, продлен до 31 декабря 2025 года.

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