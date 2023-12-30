https://news.day.az/economy/1626391.html Ввозимые в Азербайджан коровы, куры и сливочное масло освобождены от пошлины
Ввозимые в Азербайджан коровы, куры и сливочное масло освобождены от пошлины
Ввозимые в Азербайджан коровы, куры, куриное мясо, сливочное масло, рекомбинированное масло, сывороточное масло, молочные пасты освобождены от таможенных пошлин еще на 2 года.
Как сообщает Day.Az, Кабинет Министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".
Таким образом, этот период, истекавший 31 декабря этого года, продлен до 31 декабря 2025 года.
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