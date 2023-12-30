https://news.day.az/economy/1626399.html На ввозимые в Азербайджан миндаль и финики будет введена таможенная пошлина
На ввозимые в Азербайджан миндаль и финики будет введена таможенная пошлина
В 2024 году на миндаль и финики, ввозимые в Азербайджан, будет введена 15-процентная таможенная пошлина.
Как передает Day.Az, Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".
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