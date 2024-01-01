Налоговые льготы будут применяться к вкладам в двух случаях

В Азербайджане с сегодняшнего дня будут применяться налоговые льготы к вкладам.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о применении которой подписал Президент Ильхам Алиев.

При наличии у физического лица манатного депозита в любом банке на территории Азербайджана сроком на 18 месяцев и больше, полученный им процентный доход по вкладу полностью освобождается от уплаты налога в течение трех лет.

Кроме этого, если физическое лицо имеет вклад в банке в нацвалюте сроком до 18 месяцев, то часть процентного дохода по депозиту в размере до 200 манат в месяц освобождается от уплаты налога.

В 2023 году истек 7-летний льготный период по освобождению доходов по банковским депозитов от уплаты налогов. В соответствии с этим с 1 февраля 2023 года взимается налог с таких доходов в размере 10%.