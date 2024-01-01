Мотоциклы включены в перечень подакцизных товаров

Мотоциклы, подлежащие государственной регистрации, включены в перечень подакцизных товаров.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о применении которой был подписан Президентом Ильхамом Алиевым.

С 1 января ставка акциза для мотоциклов, импортируемых в Азербайджан, составляет 0,20 маната за кубический сантиметр объема двигателя при объеме двигателя до 125 кубических сантиметров, 25 манатов при объеме двигателя до 500 кубических сантиметров +0,40 маната за кубический сантиметр при объеме двигателя 126-500 кубических сантиметров, 175 манатов при объеме двигателя более 500 кубических сантиметров +0,50 маната за кубический сантиметр при объеме двигателя более 500 кубических сантиметров.

В то же время импорт мотоциклов с рабочим объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров с учетом социальных аспектов освобожден от акциза с 1 января сроком на три года.

Ставка акциза на мотоциклы, произведенные в Азербайджане, будет определяться соответствующим органом исполнительной власти. Производство внутри страны будет облагаться налогом по ставке 0 градусов.

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