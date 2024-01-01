Продлен срок приостановления проверок в сфере предпринимательства

С 1 января вступил в силу закон о продлении приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен до 1 января 2025 года.

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