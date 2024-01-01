https://news.day.az/economy/1626566.html Продлен срок приостановления проверок в сфере предпринимательства
Продлен срок приостановления проверок в сфере предпринимательства
С 1 января вступил в силу закон о продлении приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен до 1 января 2025 года.
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