Вырос объем инвестпроектов между Азербайджаном и Казахстаном

Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Казахстаном в первом полугодии 2023 года составил 82 миллиона долларов США, а количество взаимных инвестиционных проектов - 6, сообщает Day.Az.

Согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), из вышеуказанной суммы восемь миллионов долларов (два проекта) - казахские инвестиции в Азербайджане, а 74 миллиона долларов (четыре проекта) - азербайджанские инвестиции в Казахстан.

"Один из крупных проектов в Казахстане - строительство завода по производству кабелей и трансформаторов азербайджанской компанией ATEF. Для расширения транспортно-логистического потенциала Транскаспийских мультимодальных маршрутов вблизи порта Актау азербайджанский инвестор Azersun Holding строит логистический центр под названием "Центр производства и логистики Азерсун"", - подчеркнули в банке.

Отметим, что Азербайджан укрепляет свою экономическую позицию в Евразийском регионе, занимая третье место по объему экспортируемых инвестиций с долей 7,3 процента (3,56 миллиарда долларов США) от общего объема инвестиций в регионе (48,8 миллиарда долларов США), по итогам первого полугодия 2023 года, а доля Азербайджана по привлеченным накопленным взаимным инвестициям в регионе составляет 8,7 процента (4,23 миллиарда долларов).

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