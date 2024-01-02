В Италии одобрили бюджет на 2024 год в размере около €28 млрд

Нижняя палата итальянского парламента одобрила бюджет на 2024 год в размере порядка €28 млрд. Ранее за финансовый документ проголосовал Сенат (верхняя палата).

Как передает агентство ANSA, за высказались 200 депутатов, против - 112, трое воздержались, сообщает Day.Az.

Бюджет рассчитан на сумму около €28 млрд. Он подвергается жесткой критике оппозиции как "бесперспективный с точки зрения развития экономики", а также ущемляющий права наиболее нуждающихся.

В частности, предусмотрены фонды для снижения налогового бремени для определенных категорий граждан, а также поддержки семей с низкими доходами. При этом повышается НДС (с 5% до 10%) на некоторые гигиенические товары, включая детские подгузники. Сохраняются планы сооружения моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с материковой частью.

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