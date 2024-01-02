Стоимость биткоина резко выросла

Стоимость биткоина превысила $45 тысяч. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Согласно данным на 05:05 по GMT, стоимость биткоина увеличилась на 6,33% - до $45 173. Такого показателя криптовалюта достигла впервые с апреля 2022 года.

При этом еще недавно, в середине декабря 2022, курс биткоина резко упал - на 7,5%, до $40 521.

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