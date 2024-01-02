Нефть на мировых рынках подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 1.99% и составила $78.57 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в феврале, повысилась на 1.79% и составила $72.93.

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