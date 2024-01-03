https://news.day.az/economy/1626703.html Европа побила рекорд по импорту СПГ
Европа побила рекорд по импорту СПГ
Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году - за отчетный период в страны Евросоюза (ЕС) поступило около 131,22 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, газового регулятора ЕС, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным специалистов, объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента. Общий процент СПГ среди источников европейского газа составил 40 процентов.
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