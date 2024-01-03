Европа побила рекорд по импорту СПГ

Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году - за отчетный период в страны Евросоюза (ЕС) поступило около 131,22 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, газового регулятора ЕС, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным специалистов, объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента. Общий процент СПГ среди источников европейского газа составил 40 процентов.

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