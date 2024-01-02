Обсуждаются нюансы интеграции TAP в еврозоне

Консорциум Trans Adriatic Pipeline (TAP) ведет консультации с газотранспортными операторами Греции по техническому соглашению, которое касается возможностей доставки покупателям газа в еврозоне "голубого топлива" с нового плавучего терминала сжиженного природного газа (FSRU) в Александруполисе на свои рынки через TAP.

Как передает Day.Az, об этом Trend эксклюзивно сообщил источник, осведомленный в данном вопросе.

Он отметил, что еще в самом начале процесса создания этого терминала, которым будет управлять компания Gastrade (её акционеры - компании GasLog, Copelouzou, DESFA, DEPA и Bulgartransgaz), было заявлено, что данный терминал СПГ будет интегрирован в газопроводные системы Греции и Болгарии, в число которых входит и TAP.

Плавучий терминал емкостью 153 600 кубометров газа 17 декабря 2023 года прибыл в Александруполис из Сингапура и в настоящее время проходит технические процедуры, необходимые для начала его работы.

В январе 2024 года FSRU "Alexandroupolis" с годовой мощностью перевалки сжиженного газа в 5,5 миллиарда кубометров будет подключен к подводному и береговому газопроводу высокого давления, чтобы иметь возможность подавать газ в греческую газотранспортную систему и далее конечным потребителям в Греции, Болгарии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Венгрии, Словакии и даже Молдове и Украине, в том числе и через транзит по TAP (европейский сегмент Южного газового коридора - ЮГК).

Gastrade ждет гарантированных заявок по объемам газа для FSRU и рассчитывает начать коммерческие операции к концу первого квартала 2024 года.

"Основной СПГ для этого терминала, скорее всего, будет американским, но возможны и другие источники газа. Консорциум TAP также в настоящее время проводит маркет-тест, чтобы понять, будут ли свободные мощности для прокачки газа с нового греческого газового терминала по системе TAP, а также, возможно, и по IGB (Interconnector Greece Bulgaria)", - отметил источник.

По его словам, маркет-тест TAP проводится с 20 октября 2023 года в два этапа, и его результаты будут известны 31 января 2024 года.

"Резервировать мощности в TAP могут как поставщики трубопроводного газа и СПГ, так и трейдеры, и даже покупатели газа, которые сами хотят отвечать за его транспортировку и получение. Главные условия - взять на себя долгосрочные обязательства и платить тариф транспортному оператору, то есть консорциуму TAP", - добавил источник.

В настоящее время пропускная способность TAP - 12 миллиардов кубометров газа в год, в ближайшие два-три года газопровод реально сможет прокачивать около 14 миллиардов кубометров в год.

В сентябре 2023 года консорциум TAP сообщил, что удвоение его мощности возможно к концу 2028 года, но это напрямую зависит от того, какие будут гарантированные заявки по резервированию.

Коммерческие операции по TAP ведутся с конца 2020 года, и касаются, в основном, поставок газа в Италию, Грецию и Болгарию с месторождения "Шахдениз" по подписанным в 2013 году 25-летним контрактам с девятью европейскими компаниями.

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