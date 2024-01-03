Стоимость газа на нью-йоркской бирже подскочила

На нью-йоркской товарной бирже NYMEX цены на фьючерсы на природный газ выросли.

Как сообщает Day.Az, цена фьючерсов на природный газ с условием поставки в феврале за 1млн. BTU (British Thermal Unit) выросла на 0,27% и составила $2,581.

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