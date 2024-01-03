https://news.day.az/economy/1626870.html Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране
Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране
Цены на нефть эталонных марок начали резко расти вечером в среду на новости о взрывах в Иране и приостановке добычи на месторождении в Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:32 по бакинскому времени повысилась на $2,39 (3,15%), до $78,28 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,33 (3,31%), до $72,71 за баррель.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре