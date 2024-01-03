Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

Цены на нефть эталонных марок начали резко расти вечером в среду на новости о взрывах в Иране и приостановке добычи на месторождении в Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:32 по бакинскому времени повысилась на $2,39 (3,15%), до $78,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,33 (3,31%), до $72,71 за баррель.

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