У Азербайджана есть возможности производить водород по экономически выгодным ценам

Источник: Агентство международной информации Trend

У Азербайджана есть возможности производить "зеленый" и "голубой" водород по экономически выгодным ценам.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланд Прайс.

"Я уже упоминала, что Азербайджан обладает огромным потенциалом, особенно с точки зрения обилия солнечных и ветряных ресурсов. Это подразумевает наличие значительных возможностей для производства "зеленого" и "голубого" водорода по экономически выгодным ценам. Мы ожидаем, что станем свидетелями такого развития событий в середине 2030-х годов", - отметила она.

Региональный директор упомянула, что это относительно новая область с развивающимися технологиями.

"Что примечательно, так это активное взаимодействие правительства с заинтересованными сторонами частного сектора для обсуждения развития этого сектора. Как правило, частный сектор лидирует с точки зрения технологических достижений, что делает это сотрудничество выгодным", - подчеркнула Прайс.

По ее словам, в качестве следующих потенциальных шагов ВБ рекомендует провести всестороннее исследование для оценки целесообразности развития экспорта экологически чистой энергии.

"В этом исследовании следует наметить конкретную дорожную карту, определить роль правительства с намерением свести ее к минимуму, чтобы стимулировать внешнее участие без того, чтобы правительство не несло все инвестиционное бремя. Кроме того, крайне важно изучить перспективы отечественной водородной промышленности и потенциальные внутренние рынки водорода для транспорта, промышленности и отопления. Эти области предоставляют возможности, которые мы стремимся изучить. Однако в банке мы предпочитаем не предпринимать никаких действий без тщательного понимания ситуации на местах", - пояснила она.

Прайс также добавила, что предложение Всемирного банка для Азербайджана состоит в том, чтобы провести тщательное исследование такого рода, используя полученные результаты в качестве основы для определения необходимых инвестиций и реформ, которые могли бы способствовать дальнейшему развитию сектора.

Напомним, что 15 декабря 2022 года министерство энергетики Азербайджана и австралийская Fortescue Future Industries (FFI) подписали соглашение о совместном сотрудничестве в области разведки и развития возобновляемых источников энергии и предприятий по производству "зеленого" водорода в Азербайджане. Это соглашение охватывает исследования и реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии и "зеленого" водорода общей мощностью до 12 ГВт в Азербайджане.

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