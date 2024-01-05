«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
3 января российский энергохолдинг "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок природного газа в Китай. В этот день экспорт топлива по трубопроводу "Сила Сибири" вновь превысил суточные контрактные обязательства компании, сообщает в Telegram пресс-служба монополиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Речь идет о соглашении российского монополиста с нефтегазовым концерном CNPC, уточнили в "Газпроме".
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