«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

3 января российский энергохолдинг "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок природного газа в Китай. В этот день экспорт топлива по трубопроводу "Сила Сибири" вновь превысил суточные контрактные обязательства компании, сообщает в Telegram пресс-служба монополиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Речь идет о соглашении российского монополиста с нефтегазовым концерном CNPC, уточнили в "Газпроме".