В ООН спрогнозировали снижение глобального экономического роста

Директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи спрогнозировал снижение роста глобальной экономики в 2024 году, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, согласно подготовленному докладу, глобальный рост в 2023 году составит около 2,7 процента. Прогноз на 2024 год составит 2,4 процента, добавил Мукерджи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!