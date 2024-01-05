https://news.day.az/economy/1627084.html В ООН спрогнозировали снижение глобального экономического роста
В ООН спрогнозировали снижение глобального экономического роста
Директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи спрогнозировал снижение роста глобальной экономики в 2024 году, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, согласно подготовленному докладу, глобальный рост в 2023 году составит около 2,7 процента. Прогноз на 2024 год составит 2,4 процента, добавил Мукерджи.
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