Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

25 декабря 2023 года

1,7

1 января 2024 года*

1,7

26 декабря 2023 года

1,7

2 января 2024 года

1,7

27 декабря 2023 года

1,7

3 января 2024 года

1,7

28 декабря 2023 года

1,7

4 января 2024 года

1,7

29 декабря 2023 года

1,7

5 января 2024 года

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0018 маната и составил 1,8766 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

25 декабря 2023 года

1,8714

1 января 2024 года*

1,8766

26 декабря 2023 года

1,8737

2 января 2024 года

1,8766

27 декабря 2023 года

1,8771

3 января 2024 года

1,8766

28 декабря 2023 года

1,8888

4 января 2024 года

1,8766

29 декабря 2023 года

1,8811

5 января 2024 года

1,8766

Средний курс за неделю

1,8784

Средний курс за неделю

1,8766

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений.Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0188 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

25 декабря 2023 года

0,0185

1 января 2024 года*

0,0188

26 декабря 2023 года

0,0186

2 января 2024 года

0,0188

27 декабря 2023 года

0,0185

3 января 2024 года

0,0188

28 декабря 2023 года

0,0187

4 января 2024 года

0,0188

29 декабря 2023 года

0,0188

5 января 2024 года

0,0188

Средний курс за неделю

0,0186

Средний курс за неделю

0,0188

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений.Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0576 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

25 декабря 2023 года

0,0581

1 января 2024 года*

0,0576

26 декабря 2023 года

0,0581

2 января 2024 года

0,0576

27 декабря 2023 года

0,0580

3 января 2024 года

0,0576

28 декабря 2023 года

0,0578

4 января 2024 года

0,0576

29 декабря 2023 года

0,0576

5 января 2024 года

0,0576

Средний курс за неделю

0,0579

Средний курс за неделю

0,0576

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

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