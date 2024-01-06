Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 декабря 2023 года 1,7 1 января 2024 года* 1,7 26 декабря 2023 года 1,7 2 января 2024 года 1,7 27 декабря 2023 года 1,7 3 января 2024 года 1,7 28 декабря 2023 года 1,7 4 января 2024 года 1,7 29 декабря 2023 года 1,7 5 января 2024 года 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0018 маната и составил 1,8766 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 декабря 2023 года 1,8714 1 января 2024 года* 1,8766 26 декабря 2023 года 1,8737 2 января 2024 года 1,8766 27 декабря 2023 года 1,8771 3 января 2024 года 1,8766 28 декабря 2023 года 1,8888 4 января 2024 года 1,8766 29 декабря 2023 года 1,8811 5 января 2024 года 1,8766 Средний курс за неделю 1,8784 Средний курс за неделю 1,8766

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений.Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0188 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 декабря 2023 года 0,0185 1 января 2024 года* 0,0188 26 декабря 2023 года 0,0186 2 января 2024 года 0,0188 27 декабря 2023 года 0,0185 3 января 2024 года 0,0188 28 декабря 2023 года 0,0187 4 января 2024 года 0,0188 29 декабря 2023 года 0,0188 5 января 2024 года 0,0188 Средний курс за неделю 0,0186 Средний курс за неделю 0,0188

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений.Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0576 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 25 декабря 2023 года 0,0581 1 января 2024 года* 0,0576 26 декабря 2023 года 0,0581 2 января 2024 года 0,0576 27 декабря 2023 года 0,0580 3 января 2024 года 0,0576 28 декабря 2023 года 0,0578 4 января 2024 года 0,0576 29 декабря 2023 года 0,0576 5 января 2024 года 0,0576 Средний курс за неделю 0,0579 Средний курс за неделю 0,0576

*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).

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