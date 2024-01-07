Китай впервые за 20 лет сократил кредиты другим странам

Китай по итогам 2022 года впервые за 20 лет сократил кредиты другим странам, на 3% - до 182,8 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из анализа данных Всемирного банка.

Всего Китай сократил кредитование 69 государств. Сильнее всего уменьшилась задолженность у стран с самыми небольшими кредитами: долг Сальвадора упал на 40%, до 300 тысяч долларов, Эритреи - на 33%, до 12,8 миллиона долларов, а Доминиканской республики - на 22,2%, до 707 тысяч долларов.

Туркменистан сократил свою задолженность на 22%, и по итогам года она составила 119,5 миллиона долларов, а Нигер уменьшил долг на 21,9% - до 225,4 миллиона долларов. Значительно сократились кредиты Вьетнаму и Турции (на 21%), Бразилии (на 20%), Маврикию и Мьянме (на 19%).

Задолженность крупнейших китайских должников по итогам 2022 года также сократилась. Так, Пакистан уменьшил ее на 7% - до 26,6 миллиарда долларов, а Ангола - на 5%, до 21 миллиарда долларов. Долг Шри-Ланки сократился на 4% - до 8,8 миллиарда долларов, а Эфиопии - на 8%, до 6,8 миллиарда долларов. При этом задолженность Кении снизилась на 9% и составила 6,7 миллиарда долларов.

В то же время у 25 стран долг перед Китаем вырос, сильнее всего у Гайаны - сразу в 2,2 раза, до 520,3 миллиона долларов. В 1,7 раза увеличились кредиты Мадагаскару (до 314,3 миллиона долларов), а на 30% - Сербии (до 2,3 миллиарда долларов). Нигерия нарастила задолженность перед Китаем на 18% - до 4,3 миллиарда долларов, а Бангладеш - на 15%, до 6,1 миллиарда долларов.

Только у двух стран - Ирана (6,1 миллиона долларов) и Албании (1,9 миллиона долларов) - долг за 2022 год не изменился.

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