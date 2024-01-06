https://news.day.az/economy/1627416.html Ирак полностью прекратит импорт нефтепродуктов
Ирак полностью прекратит импорт нефтепродуктов
Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году. Об этом заявил официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад, передает Day.Az.
"В 2024 году страна будет больше полагаться на местное производство, а после начала производства на ряде нефтеперерабатывающих заводах произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", - сказал Джихад.
Отметим, что в настоящее время Ирак обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в мире (112 млрд баррелей), входит в число ведущих нефтяных государств мира.
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