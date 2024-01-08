Китай увеличил долларовые резервы

В декабре 2023 года Китай закупил $66,2 млрд, увеличив свои резервы в долларах на 2,1%.

Как передает Day.Az, oб этом сообщает Государственное управление валютного контроля КНР, передает ТАСС.

Закупки американской валюты в КНР объясняют "экономической и монетарной политикой ключевых стран" и ожиданиями относительно их развития, а также снижением стоимости доллара на фоне подорожания глобальных финансовых активов.

"Уверенно поддерживается высококачественное экономическое развитие. Это будет способствовать сохранению в целом стабильного объема валютных резервов", - подчеркнули власти КНР.

В 2021 году ЦБ КНР увеличил резервы валюты на 1%, до примерно $3,25 трлн, а затем сократил их на 3,7%, до $3,12 трлн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!