Китай вводит санкции против американского бизнеса

Китайские власти введут ответные санкции против пяти американских компаний в связи с поставками США оружия на Тайвань и ограничениями, которые Вашингтон ввел ранее против китайских физических и юридических лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении МИД Китая.

В ведомстве заявили, что США "откровенно нарушают принцип "одного Китая", продавая оружие республике, которую Китай считает своим регионом. Кроме того, Вашингтон, и под разными предлогами вводит противозаконные односторонние санкции против китайских компаний и частных лиц, полагают в МИДе.

"В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что санкции подразумевают заморозку активов, в том числе недвижимости на территории Китая. Организациям и частным лицам запретят заключать с ними сделки, сотрудничать и взаимодействовать в любой другой форме.

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