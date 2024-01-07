Турецкий министр назвал сроки реализации Зангезурского коридора

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу выразил надежду на завершение работ по реализации Зангезурского коридора к 2028 году.

Как сообщает Day.Az, об этом Уралоглу рассказал в интервью турецким СМИ.

Уралоглу напомнил, что Зангезурский коридор является важным проектом для Турции, так как обеспечит стране прямое сухопутное сообщение со странами тюркского мира.

Министр подчеркнул, что в последнее время из Армении также поступают позитивные месседжи касательно участия в данном проекте.

"43-километровый участок маршрута проходит по территории Армении. Они в свою очередь должны завершить процессы связанные с планированием и тендерами", - сказал он.

Уралоглу подчеркнул, что Иран также заинтересован в участии в проекте Зангезурского коридора: "Турция продолжает переговоры с Ираном. Зангезурский коридор важен для Турции. Мы можем помочь Ирану присоединиться к данному проекту", - сказал он.

Министр напомнил, что Турция продолжает работы по строительству соответствующей инфраструктуры на 224-километровом участке маршрута, проходящем по ее территории. "Работы планируется завершить в ближайшие пять лет. Таким образом, проект Зангезурского коридора может быть полностью реализован к 2028 году".

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