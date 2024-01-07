Хорошая новость для граждан

Минимальная заработная плата может быть освобождена от налога, сказал депутат Вугар Байрамов, сообщив, что новые предложения подготовлены и обсуждены в Милли Меджлисе.

Как передает Day.Az, по его словам, введение новых правил позволит не облагать налогом заработную плату граждан, получающих минимальную заработную плату.

Депутат отметил, что еще одной особенностью этого является то, что снизится и сумма налога для граждан, получающих среднемесячную заработную плату, и как следствие это приведет к увеличению заработной платы.

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