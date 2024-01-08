Эксперты прогнозируют сложный год для мировой экономики
В 2024 году мировая экономика приблизится к состоянию рецессии, рост глобального ВВП может замедлиться до 2,6%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что, согласно определению Международного валютного фонда, рецессией считается мировой ВВП на уровне ниже 2,5%.
Ранее в 2023 году Всемирный банк уже ожидал достижение мировой экономики "опасно близкого" к рецессии значения, но прогнозы не оправдались. Отмечается, что в этой связи аналитики перенесли подобный прогноз на новый год.
Тем не менее, некоторые инвестиционные банки высказывают предположение, что темпы роста окажутся даже ниже 2,6%. Например, в Deutsche Bank ждут роста мировой экономики на 2,4%.
По словам аналитиков, замедление роста глобального ВВП будет объясняется напряжением на мировой геополитической арене.
Ранее директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджиост заявлял, что рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4% в сравнении с 2,7% в 2023.
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