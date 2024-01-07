Произведены новые назначения в руководстве ЦБ Азербайджана

Директор юридического департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рена Меликова освобождена от занимаемой должности и назначена генеральным директором учреждения.

Об этом Day.Az сообщает в воскресенье со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, назначения на вакантную должность директора юридического департамента пока нет.

Кроме того, также назначены генеральными директорами Рашад Мамедов и Шахин Махмудзаде, которые до этого были советниками председателя ЦБА. Таким образом, число генеральных директоров учреждения достигло девяти.

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