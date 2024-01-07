Япония предоставила дополнительный пакет помощи для Украины

Правительство Японии направит в фонд НАТО $37 млн, которые пойдут в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявила находящаяся с визитом в Киеве министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

По данным агентства Kyodo, Камикава, которая в Киеве провела переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, также пообещала предоставить Украине пять мобильных газотурбинных генераторов, которые должны помочь с электрификацией в зимний период.

О намерении выделить средства на предоставление украинской стороне систем обнаружения БПЛА еще в 2023 году объявлял премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

Камикава, находящаяся в зарубежном турне по странам Европы и Северной Америки, в воскресенье прибыла с необъявленным визитом в Украину.

В конце 2023 года Кисида подчеркивал, что власти страны планируют оказать Украине беспрецедентную помощь в вопросах, связанных с восстановлением инфраструктуры и экономики. Глава правительства пообещал продемонстрировать конкретные результаты в этом направлении к началу японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!