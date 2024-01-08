https://news.day.az/economy/1627674.html Нефтяные котировкии слабо начали неделю
Нефтяные котировкии слабо начали неделю
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 1,12% и составила $77,88 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, снизилась на 1,23% и составила $72,9.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре