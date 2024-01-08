Нефтяные котировкии слабо начали неделю

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 1,12% и составила $77,88 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, снизилась на 1,23% и составила $72,9.

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