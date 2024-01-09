В каких государствах была зарегистрирована дефляция по итогам года?

Сразу десять государств в октябре зафиксировали годовую дефляцию, такое случилось впервые с начала роста инфляции по всему миру в середине 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из расчетов, проведенных российскими СМИ.

Исследование было проведено на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 150 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь.

Так, в середине осени самая сильная дефляция была в Афганистане - 8%, при этом процесс снижения цен в стране наблюдается уже семь месяцев подряд. Южный Судан, который периодически сталкивается с дефляцией, в октябре вновь зафиксировал ее - на уровне 3,3%.

На Сейшельских островах и в Буркина-Фасо цены уменьшаются уже полгода, в октябре темпы снижения достигли 2,7% и 1,6% соответственно. Дефляция в Мали длится уже квартал и по итогам октября составила 1,8%, а в Коста-Рике цены снижаются пятый месяц подряд - в середине осени на 1,3%. Стоимость товаров и услуг в Бенине уменьшилась на 1,1%.

Нидерланды стали единственной европейской страной с дефляцией в октябре - там цены уменьшились впервые с 2016 года на 0,4%. В то же время Таиланд столкнулся со снижением цен в 0,3%, что случилось впервые за два года. Дефляция в Китае составила 0,2%.

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