Францию ждут сложные времена

Восстановление государственной финансовой системы потребует жестких мер экономии, отметив, что самые сложные с экономической точки зрения времена для французов еще впереди.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, об этом в понедельник заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы должны сэкономить минимум 12 миллиардов евро в 2025 году. Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет", - заявил Ле Мэр в ежегодном обращении к экономическим субъектам.

Оппозиция раскритиковала принятый бюджет на 2024 год за меры жесткой экономии. Согласно минфину, эти меры необходимы для сокращения колоссального внешнего долга страны, превысившего 3 триллиона евро, и дефицита бюджета в 4,4%.

"После прекращения тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику мы выступим с новыми предложениями в ближайшие недели, в особенности, в том, что касается пересмотра госрасходов", - сказал министр.

Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. По данным Национального института статистики Франции Insee, по итогам третьего триместра 2023 года государственный долг Франции увеличился до 3,082 миллиарда евро.

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