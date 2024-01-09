bp о планах запуска восточно-северного фланга на «Шах Дениз»

Ожидается, что запуск восточно-северного фланга на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" состоится в начале 2024 года, сообщили в ответ на запрос Trend в bp Azerbaijan, передает Day.Az.

"Мы находимся на завершающей стадии подготовки и ожидаем запуск восточно-северного фланга в начале 2024 года", - заявили в компании.

Отметим, что в рамках проекта "Шах Дениз-2" буровыми установками Istiqlal и Maersk Explorer уже пробурено в общей сложности 21 скважина, в том числе пять скважин на северном фланге, четыре - на западном и юго-восточном, пять - на юго-западном, а также три скважины на северо-восточном фланге.

Доказанные запасы "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое участие в проекте "Шах Дениз" выглядит следующим образом: bp (оператор) - 29,99 процента, SGC (21,02 процента), ЛУКОЙЛ (19,99 процента), TPAO (19 процентов) и NICO (10 процентов).

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