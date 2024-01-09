Рост производства в Китае может привести к торговым войнам

Решение Китая сосредоточить экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны республики с США, странами Европы и другими государствами.

Как передает Day,Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Bloomberg.

Из-за проблем в экономике Китай стал больше вкладывать в производство, чем в недвижимость, что прежде давало примерно пятую часть роста его экономики, отмечает агентство. Такая стратегия пока помогает стране избежать рецессии, аналогичной той, что произошла в США в 2008 году, когда там рухнул рынок недвижимости, но одновременно возникает риск дисбалансов, которые могут привести к росту напряженности в глобальной торговле КНР с другими странами.

Ориентация на производство выражается в росте числа кредитов для промышленных предприятий и росте экспорта продукции - от автомобилей до стиральных машин. Особенно успешным Пекин оказался в сфере производства электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей. Bloomberg приводит оценку, согласно которой около 45% промышленной продукции Китая идет на экспорт, так как население не может покупать все то, что производится внутри страны.

На Западе уже начали реагировать на эти тенденции. В ЕС было инициировано расследование в отношении китайских электромобилей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупреждала, что "избыточные мощности Китая" в некоторых отраслях способны подорвать европейскую промышленную базу. Схожее заявление об избыточности делала и американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Позитивным элементом этого [роста производства] является то, что будут некоторые истории технологического успеха. <...> Проблема в том, что существует большой вопрос, насколько остальной мир будет мириться с постоянно растущим профицитом торгового баланса Китая. И вы уже начинаете видеть некоторую протекционистскую реакцию", - сказал руководитель отдела исследований в консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Артур Кребер.

Китай отмечал, что иностранные компании приветствуются в стране и необязательно именно китайские фирмы должны участвовать в производстве. Один из примеров - Tesla Илона Маска, которой разрешено выпускать продукцию в КНР как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Однако другие зарубежные компании жалуются на падение открытости Китая.

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