Запасы газа в Европе опустились ниже 85%

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы с начала отопительного сезона достиг почти 20 млрд куб. м, а общие запасы в ПХГ опустились ниже 85%. При этом в ходе текущей недели в ЕС ожидается значительное похолодание, которое должно ускорить темпы отбора. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в январе снизились относительно показателей предыдущего месяца. Цена газа на бирже в Европе опустилась ниже $360 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 9 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки составил 40,5 млн куб. м.

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