Этим лицам могут списать кредитные задолженности?

Банки в Азербайджане могут рассмотреть списание кредитных задолженностей участников Отечественной войны на основе дополнительных обращений.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в кулуарах Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

"Задолженность лиц, погибших в антитеррористических операциях локального характера и во время Отечественной войны, а также их семей, была полностью списана банками. Также временно приостановлено начисление процентов по кредитам ветеранов войны, и в некоторых случаях их долги могут быть списаны в соответствии с дополнительными обращениями. Азербайджанские банковские и страховые системы будут помогать в решении текущих и потенциальных проблем", - отметил он.

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