Азербайджан и ОАЭ подписали документы, нацеленные на укрепление энергетического партнерства

Между Азербайджаном и ОАЭ подписаны четыре документа о сотрудничестве в области энергетики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, подписаны Меморандум о взаимопонимании относительно инвестиционного сотрудничества между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов по проектам передачи электроэнергии", "Рамочный договор о стратегическом сотрудничестве по дальнейшему усилению использования потенциала возобновляемой и чистой энергии Азербайджана, позволяющий операции по экспорту зеленой энергии", "Календарь мероприятий (Дорожная карта) по реализации на суше в Азербайджане проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт", а также "Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями ADNOC и SOCAR".

Меморандум о взаимопонимании предусматривает создание основы инвестиционного сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в проектах передачи электроэнергии, развитие сетей, обмен техническими знаниями и опытом. А документ о стратегическом сотрудничестве, наряду с проектами солнечной энергии мощностью 2 ГВт, ветровой энергии мощностью 2 ГВт на суше и морской ветровой энергии мощностью 6 ГВт, также охватывает сотрудничество по новым направлениям, таким как "зеленый водород", "зеленый аммиак", синтетический метан, устойчивое производство авиационного топлива и экспорт "зеленой энергии", изучение инвестиционных возможностей. "Календарь мероприятий (Дорожная карта) по реализации на суше в Азербайджане проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт" отражает меры по реализации двух проектов солнечной и одного проекта ветровой энергии на 2024-2027 годы.

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