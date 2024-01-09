Китайского чиновника поймали на многомиллиардной растрате

Китайские власти обвинили экс-чиновника Ли Цзайюна в растрате более 150 млрд юаней ($21 млрд) на различные "Проекты тщеславия". Речь идет о 23 строительных проектах, 16 из которых внесены в список неэффективных или простаивающих. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документальный фильм местной государственной телекомпании China Central Television.

Ли Цзайюн позволял своему городу "брать взаймы вслепую" во время своего пребывания на посту главы города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу в период с 2013 по 2017 год, практически не учитывая "фактическую финансовую доступность района", говорится в фильме.

В список неэффективных проектов вошел горнолыжный курорт - в комплекте с канатной дорогой, объявленной самой длинной в Азии, - на строительство которого город занял более 3 млрд юаней. В Люпаньшуе уже есть два других горнолыжных курорта, и снег выпадает менее двух месяцев в году. Общая сумма долга, накопившегося за время пребывания Ли на посту, примерно эквивалентна величине валового внутреннего продукта города в 2022 году.

Китайские власти неоднократно обещали сократить задолженность местных органов власти, поскольку провинции с трудом выплачивают долги, накопленные за счет "безрассудных трат" на инфраструктурные проекты. Высшие должностные лица в прошлом году пообещали "оптимизировать структуру долга центральных и местных органов власти" на крупном совещании, где присутствовал президент КНР Си Цзиньпин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!