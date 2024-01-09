Микаил Джаббаров провел встречу с первым вице-президентом ЕБРР

Управляющий Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в онлайн-формате с первым вице-президентом банка Юргеном Ригтеринком.

Об этом сообщили Day.Az во вторник в министерстве экономики Азербайджана.

На встрече были рассмотрены проекты, реализуемые в Азербайджане при поддержке банка, перспективы сотрудничества с ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", возможности расширения совместной деятельности сторон в области возобновляемых источников энергии, совершенствования экосистемы информационных технологий.

Министр экономики подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с банком, а также применению передового опыта и инновационных технологий в реализуемых совместно с ЕБРР проектах, отметил важность обсуждения с ЕБРР приоритетных проектов в сфере энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной, проекта Центра обработки данных "Правительственное облако" (G-Cloud), а также по другим направлениям.

Юрген Ригтеринк отметил, что портфель сотрудничества охватывает важные вопросы, а глобально значимые инициативы Азербайджана развивают партнерство. Первый вице-президент ЕБРР подчеркнул значимость того, что Азербайджан выбран местом проведения в текущем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и выразил готовность банка оказать поддержку нашей стране в этом направлении.

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