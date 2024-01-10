Аналитики прогнозируют резкое изменение курса биткоина

По мнению экспертов банка Standard Chartered, курс биткоина может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года. Как сообщает The Block, основным фактором такого прогноза является ожидаемое одобрение в США спотовых биткоин-ETF, передает Day.Az.

Аналитики сравнивают этот запуск с революцией на рынке золота после появления биржевых фондов на этот металл.

Эксперты считают, что одобрение спотовых биткоин-ETF станет "переломным моментом" для нормализации участия институциональных игроков на рынке криптовалют. Их прогноз основывается на том, что цена золота за 7-8 лет после запуска ETF выросла в 4,3 раза. Аналитики уверены, что курс биткоина также вырастет настолько же быстро в течение двух лет после разрешения спотовых ETF.

В январе текущего года цена биткоина достигла отметки в 45 тысяч долларов первые с апреля 2022 года. В октябре 2023 года курс криптовалюты также поднялся до уровней 2022 года, превысив отметку в 34 тысячи долларов впервые с мая того же года.

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