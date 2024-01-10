ППП "Астара" играет важную роль в коридоре Север-Юг

Погранично-пропускной пункт "Астара", расположенный между Ираном и Азербайджаном, играет важную роль в международном коридоре Север-Юг.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал генеральный директор таможенного управления иранской Астары Алихусейн Зюльгядри на встрече с азербайджанским коллегой на границе.

По его словам, обе страны смогут максимально использовать возможности ППП "Астара".

Зюльгядри добавил, что ввод в эксплуатацию нового моста через реку Астарачай приведет к увеличению количества грузового транспорта, пересекающего границу, и упрощению его проезда.

Отметим, что фундамент нового моста через реку Астарачай между Азербайджаном и Ираном был заложен 25 января 2022 года. Трехпролетный мост имеет длину 97,5 метра и ширину 30,5 метра. На мосту с 4 полосами движения дополнительно предусмотрено создание еще 2 полос для резервного движения, а также 2 пешеходных переходов шириной по 2,5 метра каждый.

Напомним, что на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года, была заложена основа транспортного коридора "Север-Юг". Ряд стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина) ратифицировал указанное Соглашение. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов, следующих из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по действующему маршруту составляет более 6 недель, и ожидается, что он составит 3 недели через "Север Юг").

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