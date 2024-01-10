Поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» упали

Поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу "Дружба" в 2023 году снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты. Об этом рассказали в пресс-службе компании,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода "Дружба" (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%)", - говорится в сообщении.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод идет через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

В 2023 году потоки перераспределились в несколько российских нефтепортов. Так, при учете транзита отгрузка нефти выросла через Новороссийск на 3,1%, через Приморск - на 6,5%, через Усть-Лугу - на 9%.

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