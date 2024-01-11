В Азербайджане прогнозируется рост выработки электроэнергии

Выработка электроэнергии в Азербайджане за счет ветряных и солнечных электростанций к 2026 году вырастет в 2,5 раза.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил источник в правительстве.

"Мы прогнозируем, что в 2024 году ветряные и солнечные электростанции в Азербайджане могут дать 669 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а уже в 2025 году планируется выход на выработку 1,664 миллиарда киловатт-часов, в 2026-2027 годах производство электроэнергии за счет этих возобновляемых источников (ВИЭ) будет держаться на уровне около 1,67 миллиарда киловатт-часов в год", - отметил источник.

По его словам, значительный рост в 2025 году выработки электроэнергии в стране за счет ветра и солнца будет, в частности, достигнут благодаря ожидаемому вводу в эксплуатацию ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 мегаватт (проект ACWA Power) и солнечной электростанции Шафаг с той же мощностью в Джебраильском районе (проект bp, SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании).

Напомним, что целью правительства Азербайджана является увеличение доли ВИЭ (в целом, за счет ветра, солнца, воды и биосырья) к 2028 году до 33 процентов (то есть 1870 МВт) с текущих 20 процентов (1688 МВт).

Что же касается прогнозов по общей выработке электроэнергии в стране в течение 2024-27 годов, то суммарный показатель намечен в 27-28 миллиардов киловатт-часов.

При этом на теплостанциях (ТЭС, основа энергосистемы Азербайджана) в 2024 году может быть произведено 25,806 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, в 2025 году - 25,9 миллиарда киловатт-часов, в 2026 году - 26,5 миллиарда киловатт-часов, в 2027 году - около 27 миллиарда киловатт-часов.

В 2022 году выработка электроэнергии всеми видами электростанций в стране составила 26,187 миллиарда киловатт-часов, из них ТЭС дали 24,708 миллиарда киловатт-часов, ГЭС - 1,479 миллиарда киловатт-часов.

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