Азербайджан поставил в Россию партию яиц

Азербайджан поставил в Россию около 1,5 млн яиц (90,63 тонны) для дальнейшей реализации на территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

По данным ведомства, 11 января очередная партия азербайджанских яиц в количестве 306 тысяч штук (18,63 тонны) прибыла на российскую территорию через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр".

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