Миру предрекли сильную газовую зависимость

В ближайшие пять лет в мире запустят более 200 миллионов тонн новых мощностей по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Аналитики компании Baker Hughes предрекают, что с учетом других масштабных энергопроектов, находящихся в настоящее время на ранней стадии развития и ожидающих окончательных инвестиционных решений, суммарный показатель может увеличиться более чем на 300 миллионов тонн к 2030 году. При таком раскладе доля СПГ в глобальном энергобалансе рискует увеличиться на 70 процентов в сравнении с нынешним значением.

Эксперты полагают, что вопреки общемировой стратегии по поэтапному отказу от ископаемых видов топлива мировой энергетике не удастся полностью отказаться от них в среднесрочной перспективе. После резкого сокращения использования угольной генерации мировую энергетику с большой долей вероятности будет ожидать новая сильная зависимость от СПГ, который в ряде стран считают оптимальным переходным видом топлива на пути к безуглеродной экономике, считают аналитики.

На этом фоне научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Энн-Софи Корбо предрекла миру "третью большую волну СПГ". Свой прогноз она связала в первую очередь с резким наращиванием ввода в эксплуатацию новых мощностей по экспорту этого вида топлива в странах, являющихся уже сейчас одними из главных мировых поставщиков сжиженного газа. "К 2028 году у нас будет чертовски много СПГ в США и Катаре", - заключила Корбо.

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