В США ускорилась годовая инфляция

Потребительские цены в декабре прошлого года выросли в Соединенных Штатах на 3,4% относительно того же месяца 2022 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтруд США.

При этом консенсус-прогноз предполагал ускорение инфляции до 3,2%.

Цены на энергоносители в США в декабре снизились на 2% после снижения на 5,4% в ноябре, бензин подешевел на 1,9%. Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,7%.

До этого Всемирный банк сообщил о том, что мировая экономика замедлится в третий раз подряд в 2024 году и движется к самому слабому пятилетию с начала 1990-х. Главный экономист Всемирного банка (ВБ) Индермит Гилл отмечает, что, несмотря на успехи в снижении инфляции без глубокого финансового кризиса, глобальная экономика демонстрирует отстающие результаты. Экономисты ВБ ожидают, что валовый внутренний продукт (ВВП) США в 2024 году вырастет на 1,6% - в два раза быстрее Европы и Японии. Китай, по прогнозам, увеличит ВВП на 4,5% по итогам года после 5,2% в 2023 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!