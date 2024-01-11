Успехи энергетической политики и "зеленой экономики" Азербайджана базируются на логике и прагматизме

Реализация энергетической политики Азербайджана и мер по развитию "зеленой экономики" базируется на точном расчете, логике и прагматизме, поэтому страна за короткий период добивается успехов по этим направлениям, сказал Trend в четверг руководитель "Caspian barrel" и независимого Центра нефтяных исследований, эксперт Ильхам Шабан, передает Day.Az.

"Проходящие в топливно-энергетическом секторе Азербайджана процессы являются реальным вкладом в развитие "зеленой экономики" и в выполнение международных обязательств по снижению выбросов парниковых газов в рамках климатической повестки ООН", - отметил Шабан.

По его словам, потребности Азербайджана в газе составляют в год в среднем 13,6-14,0 миллиардов кубометров, причем пять миллиардов кубометров потребляет электроэнергетический сектор, поскольку этот объем газа сжигается на теплостанциях для выработки 94 процентов электроэнергии.

"В течение ближайших пяти лет за счет строительства нескольких объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) генерирующая мощность может пополниться несколькими тысячами мегаватт электроэнергии. Таким образом можно будет уменьшить до двух миллиардов кубометров в год потребление газа в электроэнергетическом секторе страны, а высвобождаемый объем направлять потребителям", - сказал Шабан.

Увеличение выработки электроэнергии из ВИЭ ведет к снижению углеродного следа (выброса диоксида углерода), то есть выполнению климатических обязательств страны в ООН и по Меморандуму о сотрудничестве с ЕС.

"В отношениях с ЕС Азербайджан, таким образом, выполняет как экологические условия "Зеленой сделки", так и экспортные обязательства", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что за три прошедших года, в течение которых осуществлялся экспорт азербайджанского газа в Европу, стали очевидны очень большие успехи страны.

"В 2021 году мы продали в ЕС 8,153 миллиарда кубометров газа, а в 2023 году уже 11,8 миллиарда кубометров. Это очень высокие темпы, и мало кто может констатировать такие же успехи. А параллельно страна заключала контракты на строительство объектов ВИЭ, следуя мировым "зеленым трендам", - отметил Шабан.

По его мнению, даже снижение по естественным геологическим причинам добычи нефти в Азербайджане фактически означает уменьшение углеродного следа.

"С 2011 года на 21 миллион тонн упал годовой объем добычи нефти в стране. Это понятно, т.к. доступные продуктивные пласты истощаются. А ведь добыче нефти в Азербайджане больше 100 лет. Уменьшение производства "черного золота" в настоящее время фактически соответствует реализации стратегии "зеленой экономики" и серьезно уменьшает выбросы парниковых газов", - сказал эксперт.

В связи с этим он назвал необоснованной критику того факта, что COP29 пройдет в Азербайджане.

"За короткий период Азербайджан продемонстрировал свои возможности выполнять актуальные международные обязательства. А что касается критики и возможных преград, то нам не привыкать, и мы их успешно преодолеем", - отметил Шабан.

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