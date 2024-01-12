Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) определяет региональные стратегии геополитического балансирования.

Как передает Day.A, об этом сказал Trend эксперт по Евразии в RANE Network Мэтью Орр.

"Средний коридор является важным транзитным маршрутом для многих государств Евразийского региона. Фактически, данный маршрут настолько важен, что стратегии геополитического балансирования многих стран (многовекторная внешняя политика) между региональными державами основываются на его функционировании", - подчеркнул он.

По словам Орра, страны Центральной Азии без эксплуатации данного маршрута в значительной степени изолированы от мирового океана, поскольку пути через находящуюся под жесткими санкциями Россию и Иран непривлекательны, Афганистан слишком нестабилен, а надежность Китая становится все более сомнительной на фоне растущей напряженности с Западом.

"Этот маршрут обеспечивает странам региона спасательный круг, а также обеспечивает доступ грузов Китая в Турцию и Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ. Дальнейшее расширение маршрута имеет решающее значение для его долгосрочной жизнеспособности", - добавил эксперт.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.