Нефтяные котировки подскочили на фоне событий в Йемене

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE выросла на 3,45% и поднялась до $80,08 за баррель по состоянию на 14:35 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, стоимость нефти Brent превысила отметку $80 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 3,64%, до $74,64 за баррель.

Цены на нефть растут после того, как США и Великобритания нанесли воздушные и морские удары по военным объектам хуситов в Йемене, пишет Reuters. Это усилило обеспокоенность рынка по поводу потенциального расширения конфликта на Ближнем Востоке, что может отразиться на поставках нефти из региона, особенно на тех, которые идут через критически важный Ормузский пролив.

Если большая часть транспортных потоков через Ормузский пролив будет остановлена, влияние на рынок нефти может оказаться в три раза более сильным, чем в период нефтяного кризиса в 1970-х годах, учитывая и без того хрупкие цепочки поставок и уровни запасов, предупредил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

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