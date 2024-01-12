В Азербайджане создана рабочая группа по информационной и кибербезопасности

В целях эффективной организации реализации "Cтратегии по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы" в Азербайджане создана рабочая группа, состоящая из представителей органов (структур), являющихся основными и иными исполнителями мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Стратегии.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в распоряжении Кабинета министров "Об обеспечении исполнения пункта 2.1 распоряжения №4060 Президента Азербайджанской Республики от 28 августа 2023 года "Об утверждении Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно распоряжению, состав созданной рабочей группы нижеследующий:

Руководитель рабочей группы

Руководитель Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики

Члены рабочей группы:

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

Заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

Заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

Заместитель председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики

Генеральный директор Азербайджанского института стандартизации

Директор Института информационных технологий министерства науки и образования Азербайджанской Республики

Член Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.

Рабочая группа примет необходимые меры для координации реализации Стратегии и устранения основных проблем, возникших в процессе реализации.

Основные исполнительные органы (учреждения), упомянутые в Плане мероприятий, должны ежегодно до 20 января представлять в созданную рабочую группу отчеты о состоянии выполнения и результатах мероприятий, предусмотренных Стратегией, вместе с подтверждающими документами.

Координационная комиссия по информационной безопасности будет принимать необходимые меры в направлении мониторинга и оценки реализации Стратегии согласно "Правилу составления, реализации, мониторинга и оценки государственных программ", утвержденному Указом №1294 Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2021 года.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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